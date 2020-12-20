رياضي / مزاد الثلاثاء المقبل بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل



الرياض 04 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 19 ديسمبر 2020 م واس

أعلنت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الخامسة عن بدء التسجيل في مزاد «حرش العراقيب»، الذي يُقام بمبادرة من القطاع الخاص وبدعم من إدارة نادي الإبل، وذلك ضمن الفعاليات المصاحبة لمهرجان الملك عبدالعزيز في نسخته الخامسة، والمقام حالياً في الصياهد الجنوبية شمال شرق العاصمة الرياض.

ويستهدف المزاد الذي ينطلق الثلاثاء المقبل، كبار ملاك الإبل في المملكة، ودول

ويهدف المزاد إلى تمكين ملاك الإبل من تعزيز منقياتهم للمشاركة في المنافسات المتبقية من المهرجان، كما تخضع المتن المشاركة لجميع الفحوص الطبية التي تضمن سلامتها وعدم العبث بها.

// انتهى //

20:22ت م

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الرياض 04 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 19 ديسمبر 2020 م واسأعلنت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الخامسة عن بدء التسجيل في مزاد «حرش العراقيب»، الذي يُقام بمبادرة من القطاع الخاص وبدعم من إدارة نادي الإبل، وذلك ضمن الفعاليات المصاحبة لمهرجان الملك عبدالعزيز في نسخته الخامسة، والمقام حالياً في الصياهد الجنوبية شمال شرق العاصمة الرياض.ويستهدف المزاد الذي ينطلق الثلاثاء المقبل، كبار ملاك الإبل في المملكة، ودول مجلس التعاون الخليجي ، وجميع الشرائح العربية والعالمية.ويهدف المزاد إلى تمكين ملاك الإبل من تعزيز منقياتهم للمشاركة في المنافسات المتبقية من المهرجان، كما تخضع المتن المشاركة لجميع الفحوص الطبية التي تضمن سلامتها وعدم العبث بها.// انتهى //20:22ت م0101

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