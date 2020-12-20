شكرا لقرائتكم خبر عن مليون طالب يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الأول «عن بعد» بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

ينتظم مليون طالب وطالبة في منطقة الرياض، اليوم، لأداء اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1442 هـ، "عن بعد".

وكانت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة أصدرت التعليمات المنظمة للاختبارات والدليل التفسيري لتقويم الطلاب والطالبات عن بُعد في جميع المدارس الحكومية والأهلية.

من جهته تمنى مدير عام تعليم الرياض حمد بن ناصر الوهيبي للطلاب والطالبات التوفيق في أداء اختباراتهم، مؤكداً أهمية التقيد بالأدلة والتعليمات واللوائح المعنية بأنظمة الاختبارات والتقويم المستمر, ومراعاة ما ورد فيها واعتماد تطبيقها, ومنها نظم وإجراءات الاختبارات في التعليم العام، ودليل أدوات القياس والتقويم في التعليم الإلكتروني وبروتوكولات أداء الاختبارات في المدارس والدليل التفسيري لتقويم الطلاب وتوزيع درجات المواد الدراسية للتعليم عن بُعد.

وأشار إلى أن اختبارات الفصل الدراسي الأول للطلاب والطالبات في جميع المراحل التعليمية ستجرى عن - بعد - عبر منصة «مدرستي» أو من خلال المنصات التعليمية الأخرى التي تعتمدها المدارس الأهلية والعالمية, مؤكدا استمرار العملية التعليمية خلال فترة الاختبارات, حيث يمتد زمن اليوم الدراسي لـ 3 ساعات تتضمن الاختبارات فيما يخصص الوقت المتبقي لتقديم الإثراءات التعليمية ومراجعة المقررات وتسديد الفاقد التعليمي - إن وجد.