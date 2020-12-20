شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: ضباب الشرقية مستمر حتى السابعة صباحا والان نبدء بالتفاصيل

يغطي الضباب الكثيف، الخفجي وحفر الباطن بالمنطقة الشرقية، وتستمر هذه الحالة حتى السابعة من صباح اليوم الأحد.

وناشد المركز الوطني للأرصاد، مستخدمي الطرق وقائدي السيارات بضرورة أخذ الحيطة والحذر وإتباع إرشادات المرور، نظراً للضباب الذي يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.