شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: ضباب الشرقية مستمر حتى السابعة صباحا والان نبدء بالتفاصيل
يغطي الضباب الكثيف، الخفجي وحفر الباطن بالمنطقة الشرقية، وتستمر هذه الحالة حتى السابعة من صباح اليوم الأحد.
وناشد المركز الوطني للأرصاد، مستخدمي الطرق وقائدي السيارات بضرورة أخذ الحيطة والحذر وإتباع إرشادات المرور، نظراً للضباب الذي يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.
كانت هذه تفاصيل خبر «الأرصاد»: ضباب الشرقية مستمر حتى السابعة صباحا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.