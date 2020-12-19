شكرا لمتابعة خبر عن عبدالعزيز خوجة يوضح ما فعله مع مطلوب استنجد به للعودة إلى المملكة " فيديو " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

روى سفير المملكة الأسبق في تركيا الدكتور عبد العزيز خوجة، قصة المطلوب الأمني الذي استنجد به من أجل العودة إلى المملكة، واعترافه بأنه كان يريد قتله.

وقال خوجة، خلال لقائه بلرنامج " السطر الأخير " إن المطلوب تواصل مع سكرتيره وطلب مقابلته، وعندما قابله فوجئ به يعانقه بحرارة، مبينا أن الرجل اعترف له بأنه مطلوب من الجهات الأمنية بالمملكة ويريد التوبة والعودة.

وأردف أنه في تلك الأيام كان الأمير نايف بن عبد العزيز في زيارة إلى تركيا، وصادف وجود المطلوب معه تلقيه اتصالا من مدير المباحث السابق الفريق أول صالح الخصيفان، وأخطره بقضية المطلوب.

وتابع أن الخصيفان رحّب بعودة المواطن، وطلب على الفور توفير تذكرة له وإعادته دون أن يتم القبض عليه، موضحا أنه بعد أيام جاءه اتصال من الخصيفان، وأخبره بأن المواطن مطلوب من الإنتربول و7 دول، واعترف لهم بأنه كان يخطط لقتل السفير خوجة.