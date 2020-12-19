شكرا لمتابعة خبر عن " التعليم " تُفاجئ الطلاب بملخص هام حول الاختبارات عن بُعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):عرضت وزارة التعليم ملخصًا لإجراءات الاختبارات عن بُعد للفصل الدراسي الأول للعام 1442هـ.
وأوضح الملخص أنه يتم الاختبار النهائي لجميع مراحل التعليم العام خلال الأسبوعين 17، 18 لكامل المقرر، وتعد جداول الاختبارات من قبل المدرسة 5 أيام فقط للمرحلة الابتدائية ولا تقل عن 5 أيام للمرحلتين المتوسطة والثانوية.
وأشار الملخص أن الدرجات ترصد في نظام نور وتظهر النتائج في آخر يوم من الاختبارات، ولا تتجاوز الاختبارات مادتين في اليوم، ويسبق الاختبار 5 دقائق تهيئة للطلاب.
وحول زمن الاختبار يوزع كالتالي: 10 درجات يكون الزمن 20 دقيقة وعدد الفقرات 10، و15 درجة يكون الزمن 30 دقيقة وعدد الفقرات 15، و20 درجة يكون الزمن 40 دقيقة وعدد الفقرات 20.
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