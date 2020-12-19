شكرا لمتابعة خبر عن أمن الطرق يوضح عقوبة مخالفة طمس وتغيير لوحة المركبة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قالت القوات الخاصة لأمن الطرق أن تطبيق الرصد الآلي لضبط مخالفات طمس أو تغيير معلومات لوحة المركبة سيبدأ غدا الأحد.

وأوضح أمن الطرق أن نص نظام المرور ولائحته التنفيذية ينص على أن سير المركبات بلا لوحات أو طمس لوحات المركبة مخالفات غرامتها المالية من 3 آلاف إلى 6 آلاف ريال

ويأتي ذلك في إطار التوسع في استخدام التقنية الحديثة والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لرفع مستوى السلامة المرورية على الطرق بين مدن ومناطق المملكة.