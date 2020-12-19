ضبط 40 مخالفة لإجراءات كورونا بالجوف

ضبطت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها أكثر من 40 مخالفة للإجراءات الاحترازية وتدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في الأسواق والمراكز التجارية، وذلك خلال أسبوع، فيما نفذت 2401 جولة ميدانية للمراقبين الصحيين على المنشآت التجارية.

وأوضح التقرير الأسبوعي لأعمال الأمانة والبلديات التابعة لمكافحة فيروس كورونا تنفيذ 63 جولة مشتركة مع الجهات المعنية «التجارة - الداخلية - هيئة الغذاء والدواء».

وكشف التقرير عن مصادرة 288 كجم من المنتجات والأغذية، إلى جانب تطهير وتعقيم 18954 من المعدات والآليات والحاويات، و1495 موقعًا، كما جرى رفع 8815 طنًّا من النفايات، و23277 مترًا مكعبًا من المخلفات والأنقاض.

وأشار التقرير إلى بث 11 رسالة توعوية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

ودعا المتحدث الرسمي للأمانة عمر بن عبد العزيز الحموان جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفات والملحوظات من خلال رقم البلاغات الموحد 940.