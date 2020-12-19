إنجاز سعودي.. مبتعث يبتكر برنامجًا طبقه في بريطانيا ويحلم برؤيته بالمملكة

حقق مبتعث من جامعة جازان إنجازًا علميًا بحثيًا في بريطانيا، وذلك بإنشاء وتطوير قاعدة بیانات معیارية لمستشفیات مدينة أبردين الإنجليزية.

المبتعث من قسم الأشعة التشخیصیة بكلیة العلوم الطبیة التطبیقیة في جامعة جازان، بندر الودعاني، تحدث عن إنجازه في مداخلة مع قناة «الإخبارية»، مشيرًا إلى إنه استحدث قاعدة بیانات معیارية لسكان مدينة أبردين البريطانیة، واعتمادھا في برامج تصوير تروية عضلة القلب باستخدام تقنیات الطب النووي.

وأوضح الودعاني، أن أهمية ھذا العمل تكمن في أن قواعد البیانات المعیارية المستخدمة سابقًا لم تكن دقیقة ولا تمثل المرضى المحلیین لمدينة أبردين، لافتًا إلى أن ما توصل إليه كان عبارة عن مشروع لإتمام رسالة الماجستير في العام 2018.

وأضاف الودعاني: التوصل لهذا الإنجاز استغرق جوالي 3 شهور، موضحًا أن السبب في تطبيق المشروع على مرضى مدينة أبردين البريطانية يرجع إلى أهمية الاعتماد على بيانات المرضى المحليين عند تشخيص المرض، الذي يختلف من بلد إلى أخرى بسبب اختلاف البنية الجسمانية، وقد أثبت ما توصلت إليه صحة هذا الأمر لأول مرة في العالم.

وأكد الودعاني، أن هذا الإنجاز يمكن تطبيقه في المملكة العربية السعودية، وسوف يساهم في رفع الدقة التشخيصية للمرضى. وفي ختام تعليقه وجّه رسالة شكر وعرفان للحكومة السعودية، ممثلة في الملحقية الثقافية للمملكة في بريطانيا، والتي لا تألو جهدًا في تلبية كل ما يحتاجه المبتعثون، كما وجه الشكر لجامعة جازان ومسئوليها الذي قدموا له كل الدعم.

اقرأ أيضًا:

«الفياجرا».. النمر يحذِّر من جمعها مع دواء خاص بالقلب