«الصحة» تكشف الأحد عدد متلقي لقاح كورونا وخريطة الإصابات بالمملكة

تستعرض وزارة الصحة، الأحد، في مؤتمر صحفي، مستجدات لقاحات كورونا والتسلسل الجيني للفيروس.

ومن المقرر أن يكشف الدكتور محمد خالد العبدالعالي المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، عن خريطة الإصابات السعودية لفيروس كورونا، وأبرز إحصائيات الحالات والخدمات الصحية محليًا.

كما سيجيب عن أبرز الاستفسارات التي وصلت إلى الوزارة، خلال الـ24 ساعة الماضية، وعدد متلقي لقاح كورونا.

المؤتمر الذي يعقد الأحد، يتحدث خلاله الدكتور عبدالله بن رشود القويزاني المدير العام التنفيذي للمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، عن التعريف بفحص التسلسل الجيني للفيروس وأهمية دراسة التسلل الجيني الكامل.

كما سيكشف لمحة عن البرنامج الوطني الأول لدراسة الجينوم الكامل.