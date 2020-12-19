أكد ضرورة تدبر الكتاب والسنة
وجَّه المفتي العام للمملكة العربية السعودية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، نصيحة للدعاة والوعاظ، مؤكدًا ضرورة تدبر الكتاب والسنة.
جاء ذلك في مقطع فيديو، بثته «الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء»؛ حيث قال سماحته: «الدعوة بعلم فيها خير كثير، كما أن الدعوة بجهل لا خير فيها».
وأكد المفتي أن «الدعوة لا بد أن تكون على علم وبصيرة، وناشئة عن تدبر الكتاب والسنة»، قائلًا: «هذه هي الدعوة الناجحة والدعوة المفيدة».
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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. مفتي المملكة ناصحًا الوعاظ: الدعوة بعلم فيها خير كثير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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