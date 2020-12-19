القبض على مواطنين في جريمة صيد 5 ظباء في محمية عروق بنجران

2020-12-19

متابعات الخليج 365 - نجران

أعلنت إمارة منطقة نجران، القبض على مواطنين اثنين، عقب رصد آثار لجريمة صيد خمسة من الظباء في محمية عروق بني معارض.

وقالت إمارة نجران عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم السبت: إنها شكلت فريقًا ميدانيًّا لتقصي الأثر والتوصل إلى الجناة يضم عدة جهات.

وشددت على أن هناك توجيهات من أمير المنطقة، الأمير جلوي بن عبدالعزيز، على أنه لن يتم التهاون مع كل من قد تسول له نفسه المساس بالحياة الفطرية، أو تقويض الجهود الرامية لإنمائها واستدامتها للأجيال القادمة.

