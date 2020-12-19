2020-12-19

السعودية وروسيا يضعان خطة للتعامل مع أسواق النفط بعد الجائحة

متابعات الخليج 365 - الرياض

قدم نائب رئيس وزراء جمهورية روسيا الاتحادية، أليكسندر نوفاك، الشكر إلى وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان على جهوده الحثيثة في تطوير العلاقات بين البلدين.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم السبت مع الأمير عبدالعزيز بن سلمان: نعمل مع المملكة على استقرار أسواق النفط العالمية، ووضعنا خطة للتعامل مع أسواق النفط بعد جائحة كورونا.

وتابع أن الزيارات المتبادلة بين السعودية وروسيا عززت التعاون بين البلدين.



