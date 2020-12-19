شكرا لقرائتكم خبر عبر الإرادة.. موهبو الإعاقة يسجلون رقما قياسيا في جينيس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت المملكة رقما قياسيا جديدا دخلت من خلاله موسوعة جينيس للأرقام القياسية من خلال جمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة، كاسرين بذلك الرقم السابق لأكثر عدد من الرسائل النصية التي يجري استقبالها خلال ساعة واحدة فقط، تزامنا مع اليوم العالمي للإعاقة (الثالث من ديسمبر) الذي اختير كساعة ويوم للحدث من الواحدة ظهرا وحتى الثانية.

من جهتها أعلنت موسوعة جينيس للأرقام القياسية على صفحة موقعها الرسمي تسجيل إنجاز جديد للمملكة في الموسوعة من خلال جمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الاعاقة، التي استطاعت أن تجمع أكبر عدد من الرسائل التحفيزية الموجهة من المجتمع لذوي الإعاقة خلال ساعة واحدة.

وأعرب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، عن اعتزازه بالشراكة الاستراتيحية بين الوزارة والجمعية في هذه الحملة الوطنية، مقدما شكره للمقام السامي على الدعم الكبير الذي يوليه لهذه الفئة ولكل من أسهم بهذه الحملة التي تخدم ذوي الإعاقة، وهم جزء أساسي من مجتمعنا وعنصر فعال، وقدم شكره وتقديره لكل الجهات المشاركة في الحملة من القطاع الحكومي والخاص، إضافة إلى الأندية الرياضية والنجوم والمؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي وكل من أسهم في هذه الحملة، مشيدا بالدور الكبير الذي بذلته جمعية الإرادة تجاه وطننا واهتمامهم بفئة تقدم الكثير لتحقيق رؤى المملكة وتطلعات قيادتها الحكيمة.

من جهته قدم مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية الإرادة الدكتور عمار بوقس، امتنانه وتقديره لمقام خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي وجه الدكتور عمار في 2016 بإنشاء جمعية تهتم بذوي الإعاقة من الموهوبين، ليتحقق ما وجه به خادم الحرمين الشريفين، كما قدم شكره لوزير الاتصالات وكل القطاعات الحكومية والخاصة والتطوعية والأفراد من مواطنين ومقيمين ممن كانوا هم نجوم هذه الحملة التي كان هدفها دعم ذوي الإعاقة.

وعلى صعيد متصل أبرمت الجمعية للموهوبين من ذوي الإعاقة سلسلة من الشراكات والاتفاقيات تزامنا مع اليوم العالمي للإعاقة، بهدف تمكين أصحاب الموهبة من ذوي الإعاقة في المجتمع، حيث عقدت اتفاقيات مع شركة بدجت السعودية لتأجير السيارات، إضافة لتطبيق نعناع، كما عقدت الجمعية اتفاقية شراكة مع مركز سمو الفكر للاستشارات النفسية، بهدف دعم الموهوبين وأسرهم نفسيا واجتماعيا.

الرسائل التحفيزية الموجهة لذوي الإعاقة

19,649 رسالة خلال ساعة

5 أضعاف الرقم المسجل سابقا

4,200 رسالة نصية سجلت سابقا