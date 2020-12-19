شكرا لقرائتكم خبر الحقيل يشدد على أهمية التنمية الشاملة لخدمة المواطنين والمقيمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شدد وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل، خلال لقائه أمين محافظة جدة صالح التركي وقيادات الأمانة، في مستهل زيارته للمحافظة على بذل المزيد من العمل والجهد والتطوير الدائم تماشيا مع تطلعات القيادة الرشيدة، لتحقيق رؤية المملكة 2030 في تعزيز التنمية الشاملة بالمملكة التي تصب في خدمة المواطنين والمقيمين.

من جانبه استعرض أمين جدة أثناء اللقاء التنظيم الإداري والإيرادات المتحققة، وأهم المشروعات الاستثمارية التي أبرمتها الأمانة أخيرا، وأهم الفرص التي طرحتها وكذلك الفرص التي تنوي طرحها.

كما أطلع التركي الوزير على آخر ما أنجز في مشروعات تصريف مياه الأمطار وتخفيض منسوب المياه السطحية، والمشروعات التنموية التي تنفذها الأمانة، إضافة إلى خطة معالجة مشكلة التشوه البصري والجهود المنفذة في هذا الصدد والتحديات التي تواجه الأمانة في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، واحتياجات تطوير مخططات المنح.

بعد ذلك التقى وزير الشؤون البلدية والقروية رئيس المجلس البلدي ونائبه، وجرت مناقشة سير العمل في مشروعات تصريف مياه الأمطار وتخفيض منسوب المياه السطحية وسفلتة مخططات المنح.

كما اجتمع في مقر الأمانة برجال الأعمال والمستثمرين وناقش أبرز التحديات التي تواجه قطاع الاستثمار، واستمع إلى وجهات نظر المستثمرين في ذلك، وتناول اللقاء كذلك جهود الوزارة في تحسين بيئة الاستثمار، وسعيها لجذب المزيد من الاستثمارات من خلال توفير البيئة المناسبة للمستثمر.

عقب ذلك تفقد الحقيل مركز التحكم والمراقبة في الأمانة، واستمع إلى شرح مفصل لما يحتويه المركز من أنظمة وتطبيقات تقنية لتفعيل المراقبة من خلال كاميرات الرصد وأجهزة التحكم المتطورة.

ثم توجه إلى منطقة جدة التاريخية وتجول فيها واستمع إلى عرض عن برنامج مشروع جدة التاريخية، وزار موقع مشروع تطوير بحيرة الأربعين، ومشروع محطة السلام لتصريف مياه الأمطار بالكورنيش الأوسط، وتفقد مشروعي نفق شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز تقاطع طريق المدينة وجسر تقاطع شارع صاري مع طريق الملك فهد.