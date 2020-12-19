شكرا لقرائتكم خبر حملة موسعة تصادر كميات من الحطب المحلي بـ4 مناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صادرت فرق وزارة البيئة والمياه والزراعة، خلال حملة موسعة لمنع ومكافحة الاحتطاب والحفاظ على البيئة، الأسبوع الماضي، كميات من الحطب المحلي في 4 مناطق، وذلك ضمن حملاتها المشتركة مع القوات الخاصة للأمن البيئي، والقوات الخاصة لأمن الطرق.

ففي منطقة الباحة، ضبط مراقبو المراعي والغابات بفرع الوزارة بالمنطقة بالتعاون مع الجهات الأمنية عددا من السيارات المحملة بالحطب المحلي، و جرى اتخاذ اللازم بحق المخالفين، وضبط وتطبيق الإجراءات وفق نظام المراعي والغابات ولائحته.

وفي السياق نفسه، ضبط منسوبو وزارة البيئة في منطقة تبوك بالتعاون مع الجهات الأمنية خلال حملة تفتيش على أسواق الحطب المحلي ومستودعاته لتجفيف السوق والمحال من الحطب المحلي، عددا من السيارات المحملة بالحطب المحلي، وسوف يجري تطبيق نظام المراعي والغابات ولائحته بحق المخالفين.

وضمن حملة منع قطع الأشجار البرية المحلية (لنجعلها خضراء)، ضبط منسوبو البيئة في فرع الوزارة بمنطقة الجوف بالتعاون مع الجهات الأمنية عددا من السيارات المحملة بالحطب المحلي، وجرى اتخاذ اللازم بحقهم وضبط وتحرير المخالفات، وتطبيق الإجراءات وفق نظام المراعي والغابات ولائحته.

إلى ذلك، نفذ مكتب الوزارة بالمدينة المنورة وضمن الحملة نفسها حملة واسعة على أسواق بيع الحطب المحلي، وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية، وأسفرت تلك الجهود عن ضبط عدد من السيارات المحملة بالحطب المحلي، وجرى اتخاذ اللازم بحقهم، وتطبيق الإجراءات المتبعة وفق نظام المراعي والغابات ولائحته.

يشار إلى أن الحملة نفذت بالتعاون مع الجهات الأمنية والجهات ذات العلاقة، كما تأتي هذه الحملة داعمة لحملة (لنجعلها خضراء) التي نفذتها الوزارة بعدة مناطق على مستوى المملكة.

الحملة تهدف لـ: