شكرا لقرائتكم خبر دليل تفاعلي لـ300 خدمة الكترونية بيئية وزراعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة الإصدار الأول من الدليل التفاعلي للخدمات الالكترونية، لتسهيل وتمكين وصول مختلف شرائح المستفيدين للخدمات التي توفرها الوزارة عبر بوابتها الالكترونية، والتي تشتمل على 300 خدمة الكترونية.

وجاء إطلاق الدليل ضمن حملة إعلانية تحت عنوان «#دليلك_التفاعلي» للتعريف بالخدمات الالكترونية التي تقدمها الوزارة، وكيفية الحصول عليها من قبل المستفيدين مع الأخذ بعين الحسبان توفير الوقت والجهد عليهم.

وأوضحت الوزارة أن الدليل تضمن قائمة بأبرز الخدمات الالكترونية تغطي قطاعات البيئة والمياه والزراعة، مع توفر شرح مختصر عن هيكلة وأنواع الخدمات والشريحة المستهدفة من كل خدمة.

وفيما يتعلق في قطاع الثروة الحيوانية، كشفت بأنه جرى حصر عدد من الخدمات المتعلقة بالدعم المالي لصغار مربي الماشية وخدمة ترقيم الإبل وخدمات الاستيراد وخدمات البطاقة الصحية، إضافة إلى الخدمات البيطرية العامة وخدمات الفروسية.

واستكمالا لخدمات قطاع المياه حصرت الخدمات الخاصة بحفر الآبار وكشف التسريبات وحصر بيانات الأشياب، إضافة إلى عدد من الخدمات الأخرى، مثل خدمات استثمار وتأجير الأراضي البور، وخدمات حجز المواعيد «ميعاد».

وأشارت إلى أن الدليل يبرز جميع قنوات التواصل مع جميع قطاعاتها، بهدف تقديم البلاغات أو الشكاوى سواء من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو البوابة الالكترونية للوزارة أو من خلال تطبيق منظومة البيئة والمياه والزراعة، ويمكن الاطلاع على الدليل من خلال الرابط المخصص.

الدليل يتيح إصدار تراخيص: