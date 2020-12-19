إغلاق 175 محلا مخالفا في عسير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغقلت أمانة عسير 175 محلا تجاريا مخالفا خلال جولات تفتيشية الأسبوع الماضي.

وأوضحت الأمانة أن الجولات المكثفة التي نفذتها بمشاركة البلديات الـ33 التابعة لها منذ بداية الأسبوع الماضي على مواقع تقديم الوجبات الغذائية، أسفرت عن زيارة 1938مطعما، وصل عدد المطابق منها للأنظمة 978 مطعما، و960 مطعما ضبطت عليها ملاحظات وطبقت بحقها الأنظمة، حيث وصل عدد الغرامات المعتمدة إلى 960، إضافة إلى سحب عينات وكميات لتحليلها في مختبر الأمانة وصلت إلى 243 عينة مختلفة.

وأشارت إلى أن الفرق الرقابية صادرت 1181 لترا من المواد التالفة أو التي تعرضت لسوء الحفظ والتخزين، إلى جانب مصادرة 2845 كجم من المواد العذائية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك، كما رصدت مخالفات تتعلق بسوء النظافة العامة في المنشأة أو العاملين بها.