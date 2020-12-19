شكرا لقرائتكم الصحة تتسلم 100 ألف جرعة من لقاح فايزر أسبوعيًّا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الصحة تتسلم 100 ألف جرعة من لقاح فايزر أسبوعيًّا
تدرس عددًا من اللقاحات الأخرى لاستخدامها
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت وزارة الصحة أنها تدرس لقاحي مودرنا وأسترازينيكا قبل اعتمادهما، كاشفة أنها تتسلم 100 ألف جرعة من لقاح فايزر بيونتيك أسبوعيًّا على ما أفاد به مراسل قناة “العربية”.
وقال وكيل وزارة الصحة: إن المملكة تدرس عددًا من اللقاحات الأخرى لاستخدامها، مضيفًا: “قد يكون هناك ترخيص للقاح آخر قبل نهاية العام”.
وأوضح أنه “إذا وصلنا لـ80% من المناعة المجتمعية يمكن القول بتجاوز الوباء”.
وتتواصل حملة التطعيم في المملكة بلقاح فايزر، السبت، لليوم الثالث على التوالي، وقد دعت وزارة الصحة الجميع للتسجيل لأخذ اللقاح عبر تطبيق “صحتي” الإلكتروني.
وأظهرت إحصائية التسجيل حتى أمس الجمعة ارتفاعًا في أعداد المسجلين، في حين أفادت الوزارة أن التوسع في فتح مراكز إعطاء اللقاح في باقي مناطق سيبدأ أول يناير المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة تتسلم 100 ألف جرعة من لقاح فايزر أسبوعيًّا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.