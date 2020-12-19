جونسون يعلن إلغاء احتفالات عيد الميلاد ويفرض قيودًا جديدة

2020-12-19

متابعات الخليج 365 - متابعة

أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أنه لا يوجد دليل على أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا أكثر فتكًا.

وأضاف جونسون في مؤتمر صحفي، مساء اليوم السبت، أن اللقاح لن يكون أقل فعالية ضد السلالة المتحورة من كورونا.

كما أعلن عن فرض قيود جديدة اعتبارًا من يوم غد الأحد في بعض مناطق لندن لمواجهة تفشي كورونا، وإلغاء الاحتفالات بعيد الميلاد في المناطق التي تشهد تفشي الفيروس.

وقال جونسون: على سكان مناطق تفشي الفيروس عدم الاختلاط بسائر السكان.

