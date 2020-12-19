2020-12-19

جامعة كاوست تحتفي بتخريج 244 طالبًا من الدفعة الـ11

متابعات الخليج 365 - واس

احتفلت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست” اليوم بتخريج 244 طالباً من الدفعة الحادية عشرة من خرّيجيها لمرحلة البكالوريوس والدكتوراه .

وشملت الأقسام التي ينتمي إليها هؤلاء الخريجون : قسم العلوم والهندسة البيولوجية والبيئية ، والعلوم والهندسة الحاسوبية والكهربائية والحسابية ، والعلوم والهندسة الفيزيائية .

وبدأ الحفل الافتراضي المعد بهذه المناسبة بكلمة لرئيس الجامعة الدكتور توني تشان هنأ خلالها الخريجين الذين جاؤوا من جميع أنحاء المملكة والعالم .

واستعرض رئيس الجامعة مسيرة التميز التي قطعتها الجامعة ، متجاوزة التحديات ومحتضنة النجاحات لتحقيق التميز البحثي وترسيخ دعائمه ، وعقد الجامعة العديد من المناقشات في مجالات الطاقة والبيئة والصحة والرقمنة من خلال مجموعات وفرق عمل متعددة ضمن هذه المجموعة .

ونوه الدكتور تشان بإطلاق الجامعة لمبادرات رئيسية تركز على أعضاء هيئة التدريس والطلبة والمتعاونين ، في مجالات البحث والترجمة ، من أجل اقتصاد الكربون الدائري ، وتغير المناخ الإقليمي ، ومستقبل الصحة ، والأمن السيبراني ، والذكاء الاصطناعي .

