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مساران لكبار السن وذوي الإعاقة في صحن الطواف
الأول بطول 155 مترًا يستوعب 45 عربة
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
خصصت رئاسة شؤون الحرمين مسارين بالقرب من الكعبة المشرفة لفئة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة في صحن الطواف.
وأوضحت رئاسة الحرمين، عبر حسابها بموقع تويتر، أن المسار الأول للعربات بطول 155 مترًا يستوعب 45 عربة، وتستغرق عملية الطواف فيه من 10 إلى 15 دقيقة.
أما المسار الثاني بطول 145 مترًا، وهو الأقرب للكعبة، ويستوعب 50 شخصًا، وخُصص لكبار السن الذين لا يحتاجون إلى العربات؛ وذلك تسهيلًا عليهم لصعوبة حركتهم.
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