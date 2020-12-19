5 مأكولات بحرية تقوي مناعة الجسم .. تعرّف عليها

2020-12-19

متابعات الخليج 365 - محمد داوود - جدة

العناوين الفرعية

للأطعمة البحرية فوائد لا تعد ولا تحصى، حيث كشفت العديد من الدراسات أن الأطعمة البحرية لها دور كبير في تعزيز مناعة الجسم ومكافحة الأمراض ومعالجة نقص بعض العناصر للجسم مثل البروتين، والفسفور، والفيتامينات، والبوتاسيوم، والأحماض الأمينية، والكالسيوم.

فيتامينات مهمة للجسم:

وتقول استشارية التغذية الدكتورة نظمية مبارك لـ”متابعات الخليج 365“: للأسف انصبّ اهتمام المجتمعات العربية نحو تناول اللحوم والدواجن بكثرة، بينما نجد أن الاهتمام بتناول الأطعمة البحرية أصبح منحصرًا على فئات قليلة؛ مما أدى للأسف إلى زيادة استهلاك اللحوم والدواجن أكثر من الأسماك، وترتب على ذلك التعرض لنقص بعض العناصر المهمة كالفيتامينات والمعادن.

5 أطعمة بحرية:

وبينت أن هناك (5) أطعمة بحرية تشتمل على عناصر مهمة للجسم، إذ تعزز الجهاز المناعي وتقوي المفاصل، كما تمنع من اكتساب الدهون لكونها دهون غير مشبعة، وهذه الأطعمة هي:

⁃ الجمبري، إذ إنه يحتوي على الفيتامينات والمعادن المختلفة التي يمكن من خلالها أن تعمل على تقوية العضلات والعظام، كما يعتبر مصدرًا غنيًّا بالمعادن مثل الزنك، والسيلينيوم، وهما من المعادن المهمة جدًّا لتنشيط الإنزيمات وتنظيم عملها لإتمام العمليات الحيوية والتفاعلات الكيميائية في الجسم، كما يساعد الزنك على تنشيط الإنزيمات الضرورية لإنتاج الطاقة، كما تعتمد بعض البروتينات في عملها على الزنك لتنظيم النشاط الجيني ودعم الجهاز المناعي.

⁃ الإستاكوزا، وتحتوي على كميات كبيرة من الفيتامينات، والدهون، والبروتينات، وتناوله يقلل خطر الإصابة بالسمنة وذلك نتيجة محتواه من المواد الغذائية المهمة، كما يسهم في خفض السعرات الحرارية الداخلة إلى الجسم، وخفض خطر الإصابة بالسكري.

⁃ الكافيار، وهو عبارة عن بيض الأسماك، وأفضل الأنواع هو البيض الذي يتم الحصول عليه من الحيتان، ومن الأسماك الكبيرة، والفائدة الناتجة عنه تعود إلى أنه يحتوي على الفوسفور بكميات كبيرة، إضافة إلى البروتين، ولا يوجد به كميات كبيرة من الكولسترول والمعادن والفيتامينات وهذا الأمر يجعله من أكثر الأنواع التي يمكن هضمها بسهولة.

⁃ الكابوريا، ويحتوي على كميات كبيرة من البروتين، والفسفور، والفيتامينات، والبوتاسيوم، والأحماض الأمينية، والكالسيوم، ولكنه لا يحتوي على أي سعرات حرارية، لهذا فهو لا يسبب زيادة الوزن وبناء على ذلك فإنه يضبط ضغط الدم، ويحد من مشاكل القلب.

⁃ سمك السلمون، ويحتوي على كمية كبيرة من حمض الأرجينين، والأحماض الأمينية، كما أن به كميات كبيرة من أكسيد النيتريك لذا فهو يزيد من كفاءة الأوعية الدموية، وينصح بتناوله بشكل أسبوعي.

إعداد الشوربة البحرية:

ونصحت الدكتورة مبارك بتناول أطباق الخضار المعد على البخار أو المسلوق بجانب الأطعمة البحرية، ويمكن كذلك إعداد الشوربة البحرية المزودة بالجمبري أو قطع الأسماك أو الكابوريا أو قطع الإستاكوزا ففي ذلك فوائد عديدة للجسم، كما يمكن الشواء في حال وجود إمكانية ذلك فالأسماك المشوية أفضل من المقلية من حيث الدهون والسعرات.



