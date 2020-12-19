لمواجهة زيادة الوزن.. احرصوا على هذه الفواكه

2020-12-19

متابعات الخليج 365 - محمد داوود - جدة

إذا كنت تشكو من زيادة الوزن فعليك بالحرص على تناول بعض الفواكه مع ممارسة الرياضة، إذ إن ذلك يساعد على حرق الدهون والسعرات الحرارية ، كما يسهم في المحافظة على رشاقة الجسم.

٥ فواكه مهمة

وتقول استشارية التغذية الدكتورة فائزة البيشي، إن هناك بعض الفواكه التي تعمل على حرق الدهون وهي:

⁃ التفاح : ويحتوي على المواد المضادة للأكسدة من نوع فليفونويد العاملة على خفض ترسب الكوليسترول الضار في جدران الشرايين ، كما يخلص الجسم من السموم المعدنية كالزئبق أو الرصاص ، بجانب انخفاض نسبة السكريات أو ما يُعرف بالمؤشر السكري، مما يخفف بتناوله الشعور بالجوع.

⁃ الأناناس: فوائد الأناناس للجسم هي كثيرة ومتعددة حيث يحتوي على كم هائل من الفيتامينات والمعادن ويعزز قدرة الجسم على مقاومة الأمراض والعدوى البكتيرية والفيروسية ويقوي الجهاز المناعي ، ويساعد الأناناس على إنقاص الوزن حيث أنه يساعد على الشعور بالشبع وامتلاء المعدة كما أن ثمرة الأناناس تحتوي على 70% من وزنها من الماء، كما يساعد على حرق الدهون الموجودة في الجسم.

⁃ الرمان، ويعتبر من الفواكه الغنية بالفيتامينات والمعادن المفيدة للصحة مثل الحديد والفوسفور والكبريت والكلس والبوتاسيوم والمنغنيز ، وله دور في حرق الدهون بالجسم.

⁃ الجريب فروت: وهي إحدى الفواكه الحمضية الشهيرة بغناها بمضادات الأكسدة والمغذيات، وقلة السعرات الحرارية فيها، ولطالما اشتهر عن هذه الفاكهة دورها في حرق الدهون.

⁃ الأفوكادو: ويعد أفضل مصدر للمواد الغذائية، التي تساعد على إزالة دهون البطن، لاحتوائه على كمية كبيرة من الألياف ومن الخصائص التي يتمتع بها الأفوكادو أيضاً احتوائه على عناصر تساعد على منع الالتهابات وخفض الكوليسترول وتعزز بشكل عام من صحة الجسم.

ضرورة ممارسة الرياضة.

وأكدت الدكتورة البيشي ، على أهمية تناول الفواكه بشكل عام فمعظم أنواع الفواكه تحتوي على عناصر غذائية مهمة تساعد على إزالة دهون البطن، التي تؤثر بشكل سلبي على الجسم وتزيد من خطورة الإصابة بالسكري وأمراض القلب والتمثيل الغذائي ، مشددة على ضرورة أن يصاحب تناول هذه الفواكه ممارسة الرياضة حتى يكون حرق الدهون بشكل أسرع مما يساعد على اكتساب الوزن الصحي.



