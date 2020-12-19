شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التقديم في «إحكام» وعقارات الدولة.. غداً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ينتظر عدد كبير من أصحاب العقارات انطلاق منصة (إحكام) المخصصه لتقديم طلبات التملك للعقارات الجديدة، التي ستطلقها الهيئة العامة لعقارات الدولة ابتداء من غد (الأحد).ومن المتوقع أن تشهد المنصة إقبالا كبيرا من المواطنين الذين ينتظرون أن تضع الآلية الجديدة نهاية سعيدة لحملهم المنتظر بتملك عقاراتهم، وهو الأمر الذي يعني انتهاء مشكلة كبرى تتمثل في قيام أحياء كاملة في أغلب مدن المملكة دون صكوك تملك، تشير بعض الإحصاءات إلى أن مساحة هذه الأحياء، قد تتجاوز في بعض المدن ما يبلغ 50 مليون متر مربع تضم آلاف المنازل والأملاك المختلفة التي يقطنها أهلها دون وثائق تملك.

على الصعيد ذاته، أكدت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام) التابعة الهيئة العامة لعقارات الدولة أنه يتعين ‏إرفاق كافة المستندات الداعمة لطلبات تملك العقارات، مع بدء التقديم اعتبارا من غد.

وأكدت الأمانة ردا على من سبق أن تقدموا بطلبات استحكام سابقة لدى المحاكم الشرعية بضرورة الإشارة إلى رقم معاملة الاستحكام الخاصة بهم الموجودة بالمحكمة، عند التقديم عبر المنصة الإلكترونية، مشيرة إلى أنه يسمح للمواطنين برفع طلب تملك واحد فقط في كل مرة، وأن الرفع المساحي يقبل فقط من المكاتب الهندسية والمساحية المعتمدة لدى الأمانات والبلديات في جميع مدن ومحافظات المملكة، ولا بد أن يكون متضمناً معلومات؛ الإحداثيات والموقع والنوع والأضلاع والمساحة والحدود عن الموقع المطلوب تملكه.

يذكر أن أمانات المناطق أتاحت للمواطنين التأكد من المكاتب المعتمدة عن طريق العودة إلى موقع «بلدي» التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية.