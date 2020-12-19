جامعة الجوف تعتمد 161 مشروعا بحثيا

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وأوضح عميد عمادة البحث العلمي الدكتور عبدالسلام الخالدي، أن ذلك يأتي استكمالا لمسيرة البحث العلمي بالجامعة وتحقيقا للأهداف الاستراتيجية البحثية التي وضعتها وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، للنهوض بمستوى البحث العلمي، مبينا أن المشاريع موزعة على مسار أبحاث الطاقة المتجددة بـ28 بحثا، مسار أبحاث الزيتون بـ18 بحثا، مسار أبحاث معالجة المياه وتنقيتها بـ10 أبحاث، مسار الأبحاث الطبية بـ75 بحثا، ومسار أبحاث خدمة الجامعة وتنمية المجتمع بـ30 بحثا.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمد رئيس جامعة الجوف الدكتور محمد الشايع، المشاريع البحثية التي أعلنتها عمادة البحث العلمي بدورتها الثامنة، والبالغ عددها 161 مشروعا بحثيا، والموافقة على دعمها بقيمة مليوني ريال.وأوضح عميد عمادة البحث العلمي الدكتور عبدالسلام الخالدي، أن ذلك يأتي استكمالا لمسيرة البحث العلمي بالجامعة وتحقيقا للأهداف الاستراتيجية البحثية التي وضعتها وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، للنهوض بمستوى البحث العلمي، مبينا أن المشاريع موزعة على مسار أبحاث الطاقة المتجددة بـ28 بحثا، مسار أبحاث الزيتون بـ18 بحثا، مسار أبحاث معالجة المياه وتنقيتها بـ10 أبحاث، مسار الأبحاث الطبية بـ75 بحثا، ومسار أبحاث خدمة الجامعة وتنمية المجتمع بـ30 بحثا.

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