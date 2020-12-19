تفاهم لإنتاج الوقود الحيوي من المعالجة الصحية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرمت شركة المياه الوطنية مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) أخيرا، مذكرة تفاهم للتعاون ونقل المعرفة في برامج بحثية تشمل الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين في مجالات تقنيات المعالجة الصحية.

وقع مذكرة التفاهم كل من نائب الرئيس التنفيذي للشركة للمشاريع والخدمات الفنية المهندس منصور أبوثنين، ونائب رئيس الجامعة الدكتور دونال برادلي.

وأوضح المهندس أبوثنين أن المذكرة تأتي في إطار جهود الشركة الرامية إلى حماية الصحة العامة والبيئة، ومسؤوليتها المجتمعية، وشراكتها وتعاونها مع جميع الجهات البحثية والعلمية في هذا الخصوص، وفي كل ما من شأنه رفع كفاءة الخدمات وتحسينها، وتطوير أنظمة تقنيات المعالجة الصحية.

وبين أن المذكرة تضمنت خفض استهلاك الطاقة، إنتاج الوقود الحيوي من المعالجة الصحية، إيجاد بدائل المعالجة الصحية بالأنظمة اللامركزية، خدمة التجمعات السكانية الصغيرة، العمل على استخدام التقنيات الحديثة لتحسين جودة المياه المعالجة وإعادة استخدامها، وتقليل نسبة الرجيع. مؤكدا أن مذكرة التفاهم ستسهم في نقل المعرفة ومواكبة التقنيات الحديثة وتوطينها وفتح آفاق بحثية في مجالات متقدمة، مثل التقنيات متناهية الصغر والذكاء الاصطناعي.

ولفت أبوثنين إلى أن المذكرة تدل على أن المملكة لديها مؤسسات وطنية مميزة يمكن الاستفادة منها في تطوير القطاعات الخدمية، وأنها ستفتح آفاقا بحثية واسعة، خصوصا في قطاعي المياه والخدمات البيئية.