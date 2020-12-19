شكرا لقرائتكم خبر لجنة شورية تناقش احتياجات هيئة الترفيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقشت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشورى، إحدى لجان المجلس المتخصصة، خلال اجتماعها عبر الاتصال المرئي برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور علي بن شويل، بحضور أعضاء المجلس أعضاء اللجنة، أبرز مبادرات وإنجازات الهيئة العامة للترفيه حسب تقريرها السنوي للعام المالي 1440 / 1441هـ.

كما استعرضت اللجنة عددا من تقارير الأداء السنوية لعدد من الأجهزة الحكومية التي تدخل في اختصاصها، تمهيدا لوضع تصورها وتوصياتها بشأنها، وإحالتها للمناقشة تحت قبة المجلس خلال الفترة المقبلة.

وأوضح ابن شويل، أن الاجتماع ناقش فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة أبرز مبادرات و إنجازات الهيئة العامة للترفيه حسب تقريرها السنوي للعام المالي 1440 / 1441هـ، مشيدين بالجهد المبذول من الهيئة خلال عام التقرير، مبينا أن اللجنة ناقشت أھم المعوقات والاحتياجات التي تسهم في تعزيز دور الهيئة للاضطلاع بالمهام المنوطة بها، حيث أعدت اللجنة توصياتها ورأيها النهائي حيال تلك التقارير لمناقشتها تحت قبة المجلس خلال الفترة المقبلة، بعد أن أبدى عدد من أعضاء اللجنة مرئياتهم وملحوظاتهم بشأن التقرير، إلى جانب عدد من المقترحات التي تهدف إلى الارتقاء بقطاع الترفيه في المملكة، الذي يشهد نموا كبيرا، وكون قطاع الترفيه يعد عنصرا مهما في رؤية المملكة 2030.

وبين أن اللجنة وضمن جدول أعمال اجتماعها أنهت إعداد وجهة نظرها وتوصياتها بشأن مداخلات وملحوظات أعضاء المجلس على التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1440/ 1441هـ، وأقرت عددا من التوصيات تمھيدا لإدراج وجهة نظرها على جدول أعمال جلسات المجلس للتصويت خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد أن استعرضت اللجنة مداخلات أعضاء المجلس خلال مناقشة التقرير في جلسة سابقة.

وأوضح رئيس اللجنة علي القرني أن الاجتماع شهد مناقشة عدد من الموضوعات المحالة لها من المجلس، تمهيدا لطرحها تحت قبة المجلس في الفترة المقبلة.