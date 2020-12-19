تراجع مستمر في الحالات النشطة والحرجة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 158 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 149حالة و11 وفاة، ليصبح إجمالي الحالات في المملكة 360,848 حالة، من بينها 3014 حالة نشطة، منها 425 حالة حرجة.

وأوضحت الوزارة في بيانها أمس، أن المناعة الاجتماعية من كورونا تتمثل في وصول نسبة 80% ممن أخذوا اللقاح أو تمت إصابتهم سابقا بعدوى الفيروس، مشيرة إلى أن المملكة تستقبل أسبوعيا 100 ألف جرعة من لقاح «فايزر».

وبينت أنه ستكون هناك رخصة الكترونية لمن يحصل على الجرعتين من اللقاح، لافتة إلى أنه أجري 33,676 فحصا مخبريا جديدا، فيما بلغت نسبة التعافي 97.47%.

ودعت الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون باعتباره أهم وسيلة للوقاية من الفيروس، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجددت الصحة التوصية لكل من لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها لخدمة من يشعر بأعراض كورونا، أو مراكز تأكد التي خصصتها لخدمة الذين لا يشكون أعراضا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس اب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة المستجدات، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

360,848 إجمالي الحالات

351,722 المتعافون

3014 الحالات النشطة

6112 الوفيات