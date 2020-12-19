شكرا لقرائتكم خبر 67 % من السعوديين يثقون بالخدمات الصحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حلت السعودية في المركز السادس بين 27 دولة شملها استطلاع ابيسوس ضمن دراسة استقصائية حول الخدمات الصحية في العالم للعام 2020م، عن مدى ثقة سكانها في الخدمات الصحية المقدمة للسكان بنسبة 67% ممن استطلعت آراؤهم وبلغ إجمالي عددهم لكل الدول 20 ألف شخص، وذلك بزيادة 21 نقطة عن استطلاع مماثل أجري عام 2018م، وذلك على الرغم من الضغط الكبير والتحديات التي واجهت النظام الصحي بسبب جائحة كورونا ، بحسب ما أوردته الدراسة التي نشرها المنتدى الاقتصادي العالمي قبل أيام.

وحلت ماليزيا في المركز الأول بنسبة ثقة في الخدمات الصحية في بلادهم بلغت 75%، تلتها كل من أستراليا والصين بـ 74%، تلتهما بريطانيا بـ68% ومن ثم هولندا بـ67%، والسعودية بـ67%.

أما الدول التي حلت في ذيل الترتيب من حيث قلة ثقة السكان في الخدمات الصحية المقدمة في بلادهم فهي: هنغاريا، روسيا، بولندا، بيرو وشيلي.

ملامح من الدراسة وترتيب السعودية بين الدول الـ27

هل جائحة كورونا تمثل أهم مشكلة صحية تواجه السكان في بلادك؟

ماليزيا 89%

بيرو 89%

إسبانيا 87%

البرازيل 82%

تركيا 82%

الهند 81%

كوريا الجنوبية 80%

المكسيك 78%

الصين 78%

هولندا 77%

الأرجنتين 76%

بريطانيا 76%

اليابان 74%

السعودية 74%

مدى ثقتك في الخدمات الصحية في بلادك

ماليزيا 75%

أستراليا 74%

الصين 74%

بريطانيا 68%

هولندا 67%

السعودية 67%

كندا 64%

إسبانيا 59%

جودة الخدمات الصحية في بلادك

أستراليا 81%

هولندا 76%

بريطانيا 74%

السعودية 73%

كندا 72%

أمريكا 71%

جودة الخدمات الصحية في بلادك مستقبلا

بيرو 68%

السعودية 67%

البرازيل 64%

المكسيك 58%

الأرجنتين 56%

سهولة الحصول على موعد

أستراليا 72%

السعودية 65%

الهند 63%

كوريا الجنوبية 62%

الصين 61%

توفر المعلومات حول الخدمات الصحية

السعودية 67%

التطعيمات للأمراض المعدية يجب أن تكون إلزامية

السعودية 80%

الإجهاد يمثل أكبر مشكلة صحية في بلادك

السعودية 8%

السرطان يمثل أكبر مشكلة صحية في بلادك

السعودية 12%

السمنة تمثل أكبر مشكلة صحية في بلادك

السعودية 15%

المصدر: دراسة استقصائية في 27 دولة لشركة ابيسوس حول الخدمات الصحية في العالم لعام 2020م