شكرا لمتابعة خبر عن نائب رئيس الوزراء الروسي: العلاقات مع المملكة بلغت مستوى متقدمًا من التعاون والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - موسكو (صدى):قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، إن العلاقات مع المملكة بلغت مستوى متقدما من التعاون، مضيفا:" نشكر المملكة على مستوى التعاون المشترك ".
وأضاف " نوفاك ":" الزيارات المتبادلة بين موسكو والرياض دليل على مستوى التعاون "، مبينا:" وضعنا مع السعودية خريطة طريق للتعاون المشترك ".
وأردف:" ناقشنا التنسيق بخصوص أوبك+ "، فيما أوضح وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان:" سيكون هناك تعاون مشترك في اللجنة السعودية الروسية المشتركة على الجانب الإستراتيجي، إضافة إلى تقديم برامج وأنشطة متعددة ".
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