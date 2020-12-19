شكرا لمتابعة خبر عن نائب رئيس الوزراء الروسي: العلاقات مع المملكة بلغت مستوى متقدمًا من التعاون والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - موسكو (صدى):

قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، إن العلاقات مع المملكة بلغت مستوى متقدما من التعاون، مضيفا:" نشكر المملكة على مستوى التعاون المشترك ".

وأضاف " نوفاك ":" الزيارات المتبادلة بين موسكو والرياض دليل على مستوى التعاون ‎"، مبينا:" وضعنا مع السعودية خريطة طريق للتعاون المشترك ‎".

‏وأردف:" ناقشنا التنسيق بخصوص أوبك+ ‎"، فيما أوضح وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان:" سيكون هناك تعاون مشترك في اللجنة السعودية الروسية المشتركة على الجانب الإستراتيجي، إضافة إلى تقديم برامج وأنشطة متعددة ".