شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. افتتاح مراكز جديدة للتطعيم بلقاح كورونا في عدة مناطق الأيام المقبلة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدالدكتور هاني جوخدار وكيل وزارة الصحة ازدياد نسبة الإقبال والتسجيل في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا ، مبينا أن العدد وصل إلى 350 ألف شخص حتي الآن.

وأضاف جوخدار أنه خلال الأيام القادمة سيتم التوسع في عدد الذين يتلقون تطعيم لقاح كورونا في الرياض .

وتابع أنه سيتم افتتاح خلال الأيام القادمة مركزا آخر للتطعيم في الرياض، ومراكز أخرى في منطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية.

وأكد أنه خلال شهر يناير سيبدأ التطعيم في جميع مناطق ومحافظات المملكة ، مشيرا إلى أن إعداد الذين يتلقون التطعيم ستكون بعشرات الآلاف بشكل يومي.