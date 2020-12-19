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شكرا لمتابعة خبر عن إزالة 1267 طناً من النفايات في رجال ألمع والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):واصلت بلدية محافظة رجال ألمع جهودها في مكافحة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري بالمحافظة وذلك من خلال عمليات إزالة النفايات من الشوارع والأحياء .
وأوضح الأستاذ "سعيد بن علي آل مصمع" رئيس بلدية محافطة رجال ألمع أن الجهود التي تبذلها البلدية تأتي بمتابعة من الدكتور "وليد الحميدي" أمين منطقة عسير .
وأضاف أن البلدية قد سخرت كافة جهودها والمتمثلة في 103 من كوادرها البشرية المتمثلة في العمال التابعين لها إضافة للمعدات البالغ عددها 9 كوابس نفايات و11 قلابات وذلك خلال السبعة أيام الماضية من أجل عمليات تحسين المشهد الحضري بالمحافظة والتي أسفرت عن إزالة ما يقارب 1015 طناً من النفايات ، بينما بلغت نفايات الهدم ومخلفات البناء 252 طناً .
وبيّن "آل مصمع" أنه يتم كذلك تعقيم 145 حاوية نفايات بصورة يومية فضلاً عن عمليات الرش والتعقيم للشوارع والحدائق بما يسهم في القضاء على البيئات الحاضنة للأمراض .
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