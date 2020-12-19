الرئيس اليمني يقر تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة “عبدالملك”

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أقر الرئيس اليمني، الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم، تشكيل الحكومة الجديدة، برئاسة معين عبد الملك.
وكلف محمد علي المقدشي بمهام وزير للدفاع، كما ضمت الحكومة أسماء أخرى ومنهما “أحمد عوض بن مبارك” وزيرا للخارجية، و إبراهيم حيدان وزيرا للداخلية اليمنية، وسالم بن بريك وزيرا للمالية.
الجدير بالذكر أن الإعلان عن الحكومة اليمنية جاء بعد تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض.
Source slaati
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