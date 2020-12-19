خُصص به باب لاستقبال الرحالة.. تعرف على قصر الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بالرياض

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استعرضت دارة الملك عبد العزيز مقتطفات تاريخية عن قصر الأميرة نورة بنت عبد الرحمن الفيصل آل سعود، الكائن في حي الشمسية بمدينة الرياض.
وذكر الباحث، محمد الحوطي، أن القصر أمر ببنائه الملك عبد العزيز بالتزامن مع بناء قصوره الأخرى في حي المربع على يد معلم البناء آنذاك “الشيخ حمد بن جباع”، وأن القصر كان في السابق محاطا بالمزارع والنخيل.
وأضاف أن الأميرة نورة كانت تستضيف في قصرها زوجات المستشارين وضيوف الملك عبد العزيز، كما كانت الأميرة تستقبل فيه من يقصدها في أي طلب أو خدمة أو معونة أو مشورة لحل مشكلة، بجانب استقبالها أجنبيات أعلنّ إسلامهن وساعدتهن الأميرة في أداء الحج والعمرة.
Source akhbaar24.argaam
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