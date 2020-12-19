روسيا: وضعنا مع السعودية خططًا بشأن سوق النفط بعد انتهاء جائحة كورونا

أكدت توقيع اتفاقيات مع المملكة خلال 2021..
قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إن موسكو وضعت خططًا مع السعودية بشأن سوق النفط بعد انتهاء جائحة كورونا.
وأكد أن بلاده تتعاون مع السعودية من أجل استقرار سوق النفط عالميًا، مشيرًا إلى أنه يأمل أن يكون اجتماع اللجنة السعودية الروسية في مارس حضوريًا.
وأشار إلى أنه سيتم توقيع اتفاقيات بين روسيا والسعودية خلال 2021، مؤكدًا، أن الزيارات المتبادلة عززت التعاون بين البلدين.
من جانبه، قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إنه سيكون هناك تعاون مشترك في اللجنة السعودية الروسية المشتركة على الجانب الاستراتيجي، إضافة إلى تقديم برامج وأنشطة متعددة.
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