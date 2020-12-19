معظمها في مسار الأبحاث الطبية..

اعتمد رئيس جامعة الجوف الدكتور محمد بن عبدالله الشايع المشاريع البحثية التي أعلنتها عمادة البحث العلمي بدورتها الثامنة والبالغ عددها 161 مشروعاً بحثياً والموافقة على دعمها بقيمة 2 مليون ريال. وأوضح عميد عمادة البحث العلمي الدكتور عبدالسلام الخالدي أن ذلك يأتي استكمالاً لمسيرة البحث العلمي بالجامعة وتحقيقاً للأهداف الإستراتيجية البحثية التي وضعتها وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي للنهوض بمستوى البحث العلمي. وبيّن الخالدي أن المشاريع موزعة على مسار أبحاث الطاقة المتجددة بعدد 28 بحثاً، مسار أبحاث الزيتون بعدد 18 بحثاً، مسار أبحاث معالجة المياه وتنقيتها بعدد 10 أبحاث، مسار الأبحاث الطبية بعدد 75 بحثاً، مسار أبحاث خدمة الجامعة وتنمية المجتمع بعدد 30 بحثاً. اقرأ أيضًا: جامعة الجوف تتفاعل مع شكاوى «غياب الإجراءات الاحترازية» أثناء الاختبارات

كانت هذه تفاصيل خبر جامعة الجوف تدعم المشروعات البحثية بـ2 مليون ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.