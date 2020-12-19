«الصحة» تعلن افتتاح مراكز للتطيعم بلقاح كورونا في مكة والشرقية خلال أيام

أعلنت وزارة الصحة، السبت، افتتاح مراكز للتطعيم بلقاح فايزر خلال الأيام القليلة المقبلة، في مكة المكرمة والمنطقة الشرقية.

وقالت وزارة الصحة، إنه سيتم تطعيم ألف شخص يوميا ضد كورونا خلال الـ48 ساعة القادمة وصولا إلى 10 آلاف شخص.

وأشارت إلى أن جميع من تلقوا اللقاح ضد كورونا لم تسجل عليهم آثار جانبية غير اعتيادية.