الداخلية: تجمع أكثر من 50 شخصًا في حيز واحد مخالف.. والغرامة تصل إلى 30 ألف ريال

كشفت وزارة الداخلية، أن حضور التجمعات غير العائلية لأكثر من (50) شخصًا في حيز واحد أو محدود أو الدعوة إليها؛ مخالفة للائحة الحد من التجمعات.

وأوضحت وزارة الداخلية، أن أي تجمع داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع أو المخيمات أو الشاليهات أو المناطق المفتوحة لأهل الحي الواحد أو غيره ونحوها، لأكثر من 50 شخصًا، في حيز واحد أو محدد؛ تكون عقوبته في المرة الأولى على المنشأة والمسؤول 15 ألف ريال، فيما تكون عقوبة الحضور أو الدعوة إلى الحضور أو التسبب في ذلك؛ 5 آلاف ريال.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن تكرار الفعل للمرة الثانية يعرض المنشأة والمسؤول لغرامة قدرها 30 ألف ريال، فيما تكون عقوبة الحضور أو الدعوة للحضور أو التسبب في ذلك 10 آلاف ريال.

وتابعت أن تكرار الفعل للمرة الثالثة من قبل المنشأة والمسؤول يضاعف العقوبة، ويحال المسؤول إلى النيابة العامة، فيما تكون عقوبة الحضور أو الدعوة للحضور أو التسبب في ذلك، الإحالة إلى النيابة العامة.

وأشارت إلى أنه إذا كانت المنشأة تابعة للقطاع الخاص وتم تكرار المخالفة للمرة الأولى يتم إغلاقها لمدة ثلاثة أشهر، وإذا تكررت للمرة الثانية يتم إغلاق المنشأة ستة أشهر.