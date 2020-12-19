بدءًا من الأحد حتى الخميس المقبل..
أوضحت الإدارة العامة للمرور، اليوم السبت، الخطوط البديلة لقائدي المركبات أثناء تنفيذ أعمال الصيانة لجسر تقاطع طريق الملك سعود مع طريق الأمير فيصل بن فهد بالخبر، لافتة إلى أن ذلك يتم بالتنسيق بين مرور الشرقية وفرع وزارة النقل بالمنطقة.
وفي بيان نُشر عبر حساب «المرور السعودي» على «تويتر»، نوّهت إدارة مرور الشرقية، إلى أنه سيتم إغلاق إشارة جسر التقاطع بين الطريقين، اعتبارًا من غد الأحد حتى الخميس المقبل.
ونوهت الإدارة إلى أنه يمكن استخدام الطريق البديلة الموضحة في المخطط المرفقة.
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كانت هذه تفاصيل خبر صيانة جسر تقاطع طريقي الملك سعود والأمير فيصل بالشرقية و«المرور» يوضح البدائل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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