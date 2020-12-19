بالفيديو.. ضبط مطبوعات تنتهك الملكية الفكرية داخل مراكز خدمات الطالب

أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، اليوم السبت، ضبط مطبوعات تم نسخها دون إذن من أصحابها في مراكز خدمات الطالب.

وعبر حسابها على «تويتر» بثت الهيئة مقطع فيديو يوثق عملية الضبط، مشيرة إلى أنه ضمن الحملات التي تقوم بها، تم استهداف مراكز خدمات الطالب، وقد عثر على المطبوعات المنسوخة المنتهكة لحقوق الملكية الفكرية.

ولفتت إلى أنه خلال الحملة تم فحص جميع أجهزة الكمبيوتر داخل أحد المراكز؛ للتأكد من حصوله على إذن بنسخ الكتب، وقد تبيّن أنه ليس لديه إذن، ما يعد انتهاكًا لحقوق الملكة الفكرية.

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