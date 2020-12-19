السفير آل جابر: المرحلة المقبلة ستكون جديدة ومبشرة لليمنيين

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين في اليمن محمد آل جابر، اليوم السبت، أن «المملكة لا نتدخل إلا ضمن ما يطلبه اليمنيون»، حسبما ذكرت «العربية».

وأشار إلى أن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة معين عبدالملك، جاء بفضل تجاوب الأطراف اليمنية، مشددًا على أن «المرحلة المقبلة ستكون جديدة ومبشرة لليمنيين».

وأكد سفير خادم الحرمين، أنه سيتم العمل على إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة بمساندة تحالف دعم الشرعية.

وفي أول تصريح له بعد تكليفه برئاسة الحكومة اليمنية الجديدة، أكد معين عبدالملك، أمس الجمعة، ثقة حكومته بالدعم الأخوي الصادق من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ودول تحالف دعم الشرعية.

وعبر حسابه الرسمي على «تويتر»، قال عبد الملك: «إعلان حكومة الكفاءات السياسية تتويجٌ لجهود كبيرة قادها الرئيس عبدربه منصور هادي، وقيادة المملكة العربية السعودية، ودول تحالف دعم الشرعية، والقوى السياسية والشخصيات الوطنية».

وأكد أن هذا الإعلان «يُعيد وضع الدولة والحكومة وتحالف دعم الشرعية أمام المهام الحقيقية، وعلى رأسها إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة»، قائلًا: «الحكومة المعلنة أمام مسؤوليات تاريخية ومهام عاجلة وشاقة تستدعي العمل الجاد والحازم، والرؤية الوطنية الواسعة، والبرنامج السياسي والاقتصادي الواضح والسليم، والإرادة الصلبة لاستكمال إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة والاستقرار وبناء المؤسسات وتنمية الموارد ومواجهة الفساد وتحسين الخدمات».

وأضاف: «ثقة الحكومة عالية بالدعم الأخوي الصادق من أشقائنا في المملكة ودول تحالف دعم الشرعية، والدول الشقيقة والصديقة، وتكاتف القوى السياسية والاجتماعية، وأبناء الشعب الذين يشكل وقوفهم مع الحكومة ضمانًا لنجاحها وقيامها بواجباتها ومسؤولياتها التي لا تحتمل التأخير أو الفشل».

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