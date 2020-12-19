برامج متنوعة بتعليم رجال ألمع احتفاء بيوم اللغة العربية

تحتفي إدارة التعليم بمحافظة رجال ألمع بيوم اللغة العربية الذي يوافق الثامن عشر من شهر ديسمبر من كل عام، تحت شعار "مجامع اللغة العربية ضرورة أم ترف" وذلك على مدار أسبوع كامل بحزمة من البرامج والفعاليات.

ودشّن مدير التعليم الدكتور أحمد بن خضران العُمري، الخميس الماضي، بقاعة الاجتماعات بحضور مساعده التعليمي وفريق العمل (بنين - بنات) باكورة أعمال الاحتفاء بيوم اللغة العربية والذي سيشتمل على ندوة علمية لنخبة من الأكاديميين تحت شعار"مجامع اللغة العربية ضرورة أم ترف" مساء يوم الأحد القادم عبر برنامج zoom بالإضافة إلى تعميم دليل الكتابة الإدارية على المدارس وأقسام الإدارة ملبياً حاجة الموظفين المشتغلين في إعداد المكاتبات الإدارية كدليل علمي ميسر معتمد من مركز الملك عبدالله الدولي لخدمة اللغة العربية، كما وجهت رسائل إلكترونية لشاغلي الوظائف التعليمية بالتعاون مع شؤون المعلمين وسيقدم النشاط الطلابي فيلمًا مرئيًا يحتوي على مشاهد شعرية ونثرية.

وأكد مدير التعليم خلال التدشين على أهمية الاعتناء والاحتفاء باللغة العربية وتعزيز لغة الضاد التي نزل بها القرآن؛ ليتمكن الجميع من التعرف على قواعد اللغة ومعاجمها وقواميسها وإظهار مكانتها وإسهاماتها في مسيرة الحضارة البشرية، وهو توجه الإدارة على مدار العام الدراسي بالإضافة للشراكات والمبادرات والبرامج الدائمة التي تعزز اللغة العربية والقيم النبيلة التي تتحدث عنها.