إغلاق 175 محلا تجاريا مخالفا في عسير

ضمن حملة أمانة منطقة عسير وبلدياتها التي بدأت مؤخرًا على المطاعم والمنشآت الغذائية، أسفرت الجولات التفتيشية التي نفذتها أمانة منطقة عسير وبلدياتها ممثلةً في الفرق الرقابية التابعة لها عن زيارة 1938 مطعما، كان عدد المطابق منها للاشتراطات وصل إلى 978 مطعمًا، والمطاعم غير المطابقة للاشتراطات بلغت 960 مطعمًا، كما وصل عدد الغرامات المعتمدة إلى 960، وإغلاق 175 منشأة مُخالفة، إضافة إلى سحب عينات وكميات لتحليلها في مختبر الأمانة وصلت إلى 243 عينةً مختلفةً.

وفي ذات السياق، صادرت الفرق الرقابية 1181 لترًا من المواد التالفة أو التي تعرضت لسوء حفظ وتخزين، إلى جانب مصادرة 2845 كجم من المواد الغذائية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك، كما رصدت مخالفات تتعلق بسوء النظافة العامة في المنشأة أو العاملين بها.

في ضوء ذلك، بين أمين منطقة عسير وليدي الحميدي، أن هذه الحملة مستمرة وتتطلع لمزيد من النجاحات الميدانية وخصوصًا فيما يُقدّم للمستهلك من أغذية إلى جانب التأكد من سلامة الاشتراطات النظامية الخاصة بالمنشآت والعاملين بها، موجها شكره للفرق الرقابية على جهودهم الميدانية والرقابية خلال الحملة أو ما قبلها، ومشيرا إلى أهمية دور المستهلك بالتواصل ورفع البلاغات والملاحظات المرصودة في هذه المنشآت عبر 940.

يذكر أن أمانة منطقة عسير بدأت حملتها الرقابية على مستوى البلديات، حيث تبذل جهودًا كبيرةً في مجال الرقابة الغذائية والبلدية على المنشآت، حيث قام أمين المنطقة ومراقبو الأمانة بزيارات مفاجئة لعددٍ من المطاعم في أبها ومحايل وتنومة والمجاردة، والتي تم رصد عددٍ من المخالفات خلالها، وتم اتخاذ العقوبات النظامية على المخالفين.