السعودية اليوم / تجارة طريف تنفذ171جولة على المنشآت التجارية



طريف 03 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 18 ديسمبر 2020 م واس

نفذت الفرق الرقابية بمكتب وزارة التجارة بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية خلال شهر نوفمبر الماضي 171جولة رقابية على المنشآت التجارية، شملت محال بيع المنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية والمستودعات ومحطات الوقود؛للتأكد من استمرارية عمل المنشآت التجارية وتقديم خدماتها للمستهلكين،والتحقق من توفير وسائل الدفع الإلكترونية.

وأوضح مدير مكتب وزارة التجارة بمحافظة طريف هندي الحويطي أنه خلال هذه الجولات سُجِّل 19 مخالفة وطُبِّقَت الغرامات الفورية على المخالفين ، كما باشرت الفرق الرقابية 46 بلاغاً.

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20:35ت م

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