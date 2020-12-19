السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1,500 كرتون تمور في مديرية المظفر بتعز



تعز 03 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 18 ديسمبر 2020 م واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 1,500 كرتون من التمور للنازحين والفئات الأشد ضعفا في مديرية المظفر بمحافظة تعز، استفاد منها 1,500 أسرة.

يأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

//انتهى//

20:13ت م

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