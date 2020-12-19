شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين وولي العهد يعزيان حاكم الفجيرة في وفاة الشيخ عبدالله الشرقي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لعضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة الشيخ حمد بن محمد الشرقي، في وفاة الشيخ عبدالله بن حمد بن عبدالله الشرقي -رحمه الله-.

وقال خادم الحرمين الشريفين: «علمنا بنبأ وفاة الشيخ عبدالله بن حمد بن عبدالله الشرقي -رحمه الله- وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون».

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لعضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة الشيخ حمد بن محمد الشرقي، في وفاة الشيخ عبدالله بن حمد بن عبدالله الشرقي -رحمه الله-.

وقال ولي العهد: «تلقينا نبأ وفاة الشيخ عبدالله بن حمد بن عبدالله الشرقي -رحمه الله- ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب».