شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. بشاير العاصي تتحدث عن عملها في إعطاء لقاح فايزر للمستفيدين والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):تحدثت إحدى الممارسات الصحيات بشاير العاصي، عن عملها فى إعطاء لقاح فايزر للمستفيدين، قائلة:" التطعيم بلقاح فايزر نفسه مثل أي لقاح آخر ".
وأضافت " العاصي "، خلال حوارها عبر قناة " العربية ":" امتلأت وجوه المستفيدين بالفرحة بعد أخذ اللقاح "، مبينة:" معظم المستفيدين يسألون عن موعد فتح مواعيد التعليم لأولادهم من أجل العيش بصحة ".
وتابعت:" لدينا طاقم طبي يمتلك كفاءات عالية جدا في إعطاء الإبر الخاصة بلقاح فايزر ".
وكانت وزارة الصحة أكدت أنها تدرس لقاحي مودرنا وأسترازينيكا قبل اعتمادهما، كاشفة أنها تتسلم 100 ألف جرعة من لقاح فايزر بيونتيك أسبوعياً.
ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة الصحة، أن المملكة تدرس عددا من اللقاحات الأخرى لاستخدامها، لافتة: " قد يكون هناك ترخيص للقاح آخر قبل نهاية العام ".
وتتواصل حملة التطعيم في المملكة بلقاح فايزر، السبت، لليوم الثالث على التوالي، وقد دعت وزارة الصحة الجميع للتسجيل لأخذ اللقاح عبر تطبيق "صحتي" الإلكتروني.
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