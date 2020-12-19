توضيح "مهم" بشأن صيانة جسر تقاطع طريق الملك سعود مع طريق الأمير فيصل بالخبر

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الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

توضيح الطرق البديلة أثناء صيانة جسر تقاطع طريق الملك سعود مع طريق الأمير فيصل بالخبر

أوضحت إدارة مرور المنطقة الشرقية بالتنسيق الخطوط البديلة أثناء تنفيذ أعمال الصيانة لجسر تقاطع طريق الملك سعود مع طريق الأمير فيصل بن فهد بالخبر.

ونشرت المرور تغريدة عبر حسابها على "تويتر" قالت فيها: "تنوه إدارة مرور الشرقية بأنه وبالتنسيق مع فرع وزارة النقل بالمنطقة سيتم إغلاق إشارة جسر تقاطع الملك سعود مع طريق الأمير فيصل بن فهد بالخبر وذلك اعتبارا من اليوم الأحد وحتى يوم الخميس 9- 5- 1442 هجرية .

وأشارت إلى أنه يمكن استخدام الطرق البديلة والتي أوضحتها خلال خريطة تعبيرية أرفقتها بالتغريدة.