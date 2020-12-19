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شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. الكشف عن حقيقة الخسف الأرضي بالعويقيلة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):نفت بلدية محافظة العويقيلة بمنطقة الحددود الشمالية اليوم السبت وجود خسف أرضي بالقرب من المحافظة .
وأكدت البلدية أنه تم مباشرة الموقع واتضح انها ليست خسوف وانما هي حفريات تم حفرها من قبل اشخاص ، وقامت البلدية باتخاذ اللازم .
وكان مقطع متداول قد حذر من وجود خسوف أرضية بمنطقة صحراوية قرب العويقيلة على غير الحقيقة .
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