شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. حساب المواطن يوضح مدى تأثير عمر التابع على الدعم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد برنامج حساب المواطن أن عمر التابع للمستفيد الرئيسي لا يؤثر على الدعم طالما كان مؤهلاً وانطبقت عليه معايير الإستحقاق .
كما أكد أن ذلك لا يؤثر على حساب المستفيد ، وسيشمل المستفيد الدعم ضمن مبلغ الدعم لرب الأسرة متى توفرت الشروط ، وفقاً لـ "الإخبارية ".
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